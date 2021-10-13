KYK burs başvurusu ne zaman 2021-2022? KYK burs /öğrenim kredisi başvurusu nasıl yapılır? Gözler tarih açıklamasında!
KYK burs başvuru tarihleri üniversite 2. ek tercihleri için geri sayım devam ederken öne çıkan başlıklar arasında yerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından KYK yurt başvuru sonuçları16 Eylül Perşembe günü erişime açıldı. Yükseköğrenimlerinde eğitim gören öğrenciler için bir sonraki süreçte KYK burs başvuruları alınacak. 2021-2022 KYK burs başvurusu e devlet ekranı üzerinden tamamlanacak. Gözler şimdi Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden yapılacak, "KYK burs başvurusu başladı" duyurusuna çevrildi. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman? İşte, o konuyla ilgili detaylar.
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1
KYK burs başvurusu ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Devlet tarafından sağlanan burslardan faydalanmayı bekleyen öğrenciler KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili yapılacak açıklamaya odaklandı. Başvuruları www.kyk.gsb.gov.tr üzerinden interaktif ortamda yapılacak olan KYK burs müracaatlarının ardından öğrenciler e- Devlet üzerinden taahhüt onayını yapacaklar. KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Ancak bu seneki başvurular ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
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KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
KYK burs ve kredi başvurularının ilerleyen haftalarda başlaması ön görülüyor.
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BURSUN KESİLME SEBEPLERİ
Başarısız olması,
Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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Öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?
Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler https://kygm.gsb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilmektedir. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
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Burs hangi durumlarda kesilmektedir?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.