KYK burs başvurusu ne zaman 2021? 11 adımda GSB KYK burs başvurusu için önemli tarih

KYK BURS BAŞVURUSU 2021 NE ZAMAN YAPILACAK? KYK burs başvurusu için resmi site üzerinden herhangi bir tarih bilgisi verilmedi. Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;



"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."



Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen başvuru süreçleri ele alındığında şu tarihler ön plana çıkıyor;