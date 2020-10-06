KYK burs başvurusu nasıl yapılır? GSB 2020 KYK burs başvuru şartları ve başvuru işlemleri
KYK burs başvurusu için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak son dakika açıklamalara çevrildi. Üniversitede öğrenim gören ve her yıl binlerce öğrencinin faydalandığı KYK burs başvuruları için tarih açıklaması beklenirken, KYK burs başvuru şartları da gündeme gelen diğer konulardan oldu. Devlet tarafından sağlanan maddi olanaktan faydalanmak isteyen birinci sınıf öğrencileri ve ara sınıf öğrencileri başvurularını E-Devlet üzerinden tamamlayacak. Peki, 2020 KYK burs başvuru şartları neler? İşte, KYK burs başvuru işlemleriyle ilgili bilgiler.
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KYK yurt başvuruları üniversite öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Her yıl devlet tarafından birinci sınıfa kayıt yaptıran ve ara sınıfta öğrenimini sürdüren ara sınıf öğrencilerine verilen KYK bursları bu yıl da başvuruları olumlu kabul edilen öğrencilere ödenecek. Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler KYK burslarından faydalanamayacak. KYK burs işlemi E-Devlet şifresi ve T.C kimlik numarasıyla tamamlanacak.
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KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
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Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler, Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler, Yabancı uyruklu öğrenciler,
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Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler burstan yararlanamazlar.