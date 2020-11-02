KYK burs başvurusu nasıl yapılır? Gözler KYK 2020 burs başvuru sonuçlarına çevrildi

KYK burs, yurt ve öğrenim kredisi başvuruları her yıl belirli tarihlerde alınıyor. KYK burs başvurusu ile ilgili, kurum tarafından yapılan açıklamada Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının 3 Kasım 23:59’a kadar başvuru yapabilecekleri duyuruldu. İşte e-Devlet KYK burs başvuru ekranı