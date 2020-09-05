KYK burs başvurusu için tarih belirlendi mi? Dikkatler KYK açıklamasında!

KYK burs başvurusu için öğrencilerin araştırmaları devam ediyor. Üniversite eğitimi almaya hak kazanan yüz binlerce öğrencinin okuyacakları bölümü öğrenmelerinin ardından araştırdığı ilk konu olan KYK burs başvurusu, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yapacağı açıklamanın ardından resmen başlamış olacak. Her yıl belirli tarihlerde öğrencilerden alınan başvurular, değerlendirme işleminin ardından öğrencilerle paylaşılıyor. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu bu yıl yani 2020 yılında ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler



KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?



KYK burs başvuruları, üniversite kayıtlarının haricinde öğrencilerin odaklandığı konulardan birisi olmaya devam ediyor. YKS sonuçlarına göre, ilk kez bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler, 2020 KYK burs başvurularında bulunabilecekler. Başvuru işlemleri e devlet KYK burs başvurusu ekranı üzerinden alınacak. Değerlendirme sonuçları ise Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun internet sitesinden açıklanacak. Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamıştı. Gözler şimdi KYK burs başvurularıyla ilgili yapılacak son dakika açıklamalarına çevrildi.