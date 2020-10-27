KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK kredi ve burs başvuru açıklaması için gözler GSB'ye çevrildi!
KYK burs başvuruları bu hafta başlar mı? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları öğrenciler tarafından son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koordine edilecek olan başvuru sürecinde öğrenciler başvurularını e devlet üzerinden yapacaklar. KYK burs başvurusu 12 farklı kurumun teyit vermesiyle değerlendirilecek. Kasım ayı yaklaşırken KYK burs başvuruları için öğrencilerin beklentisi bu hafta için yoğunlaştı. İşte, KYK burs başvuru tarihi ve başvuru işlemleriyle ilgili ayrıntılar.
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KYK burs başvurusu, bu yıl üniversite eğitimi almaya başlayan öğrenciler başta olmak üzere pek çok öğrencinin gündeminde yer alıyor. Öğrenim süresince belirli miktarda devlet desteği almak isteyen öğrenciler, KYK burs başvurusu ile öğrenim kredisi ya da burs imkanından yararlanabilecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 12 farklı devlet kurumuna teyit ettirilecek olan KYK burs başvuru bilgileri dolayısıyla verilecek olan bilgiler büyük önem arz edecek. İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Öğrencilerin KYK burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen başvuru süreçleri ele alındığında şu tarihler ön plana çıkıyor;
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KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamış ve 21 Ekim tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının aynı tarihte alınması beklenirken, KYK burs ve yurt başvurusunun 2 Kasım 2020 tarihine kadar başlaması bekleniyor.
Konuyla ilgili detaylar yayımlandığı taktirde haberimiz güncellenecektir.
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KYK BURS BAŞVURUSU 11 ADIMDA NASIL TAMAMLANIYOR?
11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.
İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.
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Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.