KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK kredi ve burs başvuru açıklaması için gözler GSB'ye çevrildi!

KYK burs başvurusu, bu yıl üniversite eğitimi almaya başlayan öğrenciler başta olmak üzere pek çok öğrencinin gündeminde yer alıyor. Öğrenim süresince belirli miktarda devlet desteği almak isteyen öğrenciler, KYK burs başvurusu ile öğrenim kredisi ya da burs imkanından yararlanabilecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 12 farklı devlet kurumuna teyit ettirilecek olan KYK burs başvuru bilgileri dolayısıyla verilecek olan bilgiler büyük önem arz edecek. İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler



