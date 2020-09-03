KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak? E-Devlet KYK burs başvurusu ekranı 2020 için merak edilenler!

KYK burs başvurusu için öğrencilerin araştırmaları başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her yıl yüz binlerce öğrenciye tahsis edilen KYK bursu için başvuru süreci, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belirlediği tarihte gerçekleşecek. KYK burs başvurusu için öğrencilerden bazı bilgiler talep edilecek. Bu bilgilerin girilmesinin ardından öğrenciler, KYK burs değerlendirme sürecine alınacak. Durumu burs almaya uyumlu olan öğrenciler, KYK bursu almaya hak kazanırken uygun olmayanlar ise öğrenim kredisi alma hakkına sahip olacak. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler







KYK burs başvurusu ile eğitim hayatları boyunca kendilerine maddi destek sağlayabilecek olan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yönetilecek olan başvuru sürecine dahil olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek olan KYK burs başvuru süreci, kimlik bilgileri, maddi gelir detayları gibi önemli bilgileri içerecek.