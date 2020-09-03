KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak? E-Devlet KYK burs başvurusu ekranı 2020 için merak edilenler!
KYK burs başvuruları, üniversite kayıt işlemleri devam ederken öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. YKS sonuçlarına göre, ilk kez bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler, 2020 KYK burs başvurularında bulunabilecekler. Başvuru işlemleri e devlet KYK burs başvurusu ekranı üzerinden alınacak. Değerlendirme sonuçları ise Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun internet sitesinden açıklanacak. Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamıştı. Gözler şimdi KYK bursa başvurularıyla ilgili yapılacak son dakika açıklamalarda. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman? İşte, KYK başvurularıyla ilgili bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KYK burs başvurusu için öğrencilerin araştırmaları başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her yıl yüz binlerce öğrenciye tahsis edilen KYK bursu için başvuru süreci, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belirlediği tarihte gerçekleşecek. KYK burs başvurusu için öğrencilerden bazı bilgiler talep edilecek. Bu bilgilerin girilmesinin ardından öğrenciler, KYK burs değerlendirme sürecine alınacak. Durumu burs almaya uyumlu olan öğrenciler, KYK bursu almaya hak kazanırken uygun olmayanlar ise öğrenim kredisi alma hakkına sahip olacak. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KYK burs başvurusu ile eğitim hayatları boyunca kendilerine maddi destek sağlayabilecek olan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yönetilecek olan başvuru sürecine dahil olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek olan KYK burs başvuru süreci, kimlik bilgileri, maddi gelir detayları gibi önemli bilgileri içerecek.
2
Abone Ol
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
3
Abone Ol
Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamıştı. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
4
Abone Ol
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.