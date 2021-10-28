KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman? KYK burs ve kredi başvurusu için GSB açıklaması bekleniyor
KYK burs başvurusu, e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Devlet bursu veya öğrenim kredisi almak isteyenler Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yapıyorlar. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından öğrencilerin araştırmaları hız kazandı. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak, başladı mı? İşte KYK burs başvurusunda son durum ve detaylar
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KYK burs ve kredi başvurusunun ne zaman başlayacağı ile ilgili GSB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. KYK yurt işlemleri 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için tamamlandı. Başvuru yapan adaylar sonuçlarını öğrendiler ve kayıtlarını yaptılar. Şimdi sıra KYK burs ve kredi başvurusuna geldi. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için KYK burs başvurusu kasım ayında sona ermişti. Başvurular her sene olduğu gibi e-Devlet şifresi ile yapıldı.
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KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
Henüz KYK burs başvuruları başlamadı ve tarihler ile ilgili açıklama yapılmadı. Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden, e-Devlet üzerinden kabul edilmektedir.
Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.
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ÖNCELİK BELGELERİ
Şehit/Gazi çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi) (İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belge),
Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu belgelendirenler.(Tam teşekküllü Devlet Hastanesi)
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)
Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)
Amatör milli sporcular (Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden, amatör futbolcular Futbol Federasyonundan teyit edilmektedir.)
Anne ve babası vefat edenler,(Kurumumuz tarafından Mernis'den alınmaktadır.)
Öğrencilerin; yukarıdaki söz konusu belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alarak, belirlenen süre içerisinde Kurumun "Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya /ANKARA " adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Belgeleri ile beyanları arasında farklılık bulunan öğrencilerin burs/ kredi tahsis işlemleri vermiş oldukları belgeleri esas alınarak yapılacaktır. Tahsis yapılamayan öğrencilere ayrıca bilgi verilmeyecektir.