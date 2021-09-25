KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs başvuru tarihi için kritik detaylar!
KYK burs başvuru tarihleri, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) bünyesindeki yurtlar için yapılan yerleştirmelerin ardından gözler burs başvurularına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2021-2022 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 28 Ekim-3 Kasım tarihlerinde alınmıştı. Peki, bu yıl KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, başvuru tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.
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KYK burs ve kredi başvurusu Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyurunun ardından erişime açılacak. Yükseköğretim programlarına yerleşen ya da ara sınıflarda öğrenimine devam eden öğrenciler, burs başvuru tarihleri ile başvurularını tamamlayacaklar. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları ekim ayını son haftasında başlamıştı. Bu yıl da başvuruların aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.
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KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvurusunun yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 28 Ekim-3 Kasım 2021 tarihlerinde alınmıştı. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
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Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.
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ÖĞRENİM BİLGİLERİ DOĞRU OLMALI
Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.
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Öğrencileri başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm, hazırlık ve kayıt dondurma bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs-kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları beyan etmiş olduğu bilgiler üzerinden değerlendirilecektir.