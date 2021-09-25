KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs başvuru tarihi için kritik detaylar!

KYK burs ve kredi başvurusu Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyurunun ardından erişime açılacak. Yükseköğretim programlarına yerleşen ya da ara sınıflarda öğrenimine devam eden öğrenciler, burs başvuru tarihleri ile başvurularını tamamlayacaklar. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları ekim ayını son haftasında başlamıştı. Bu yıl da başvuruların aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.