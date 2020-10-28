KYK burs başvurusu nasıl yapılır 2020? 11 adımda E-Devlet KYK burs başvurusu ve kredi bilgileri

BURS VE KREDİLERİN YATACAĞI ZİRAAT GENÇKART ÖZELLİKLERİ Nakit ihtiyacını, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış ATM'lerimizden, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki MasterCard amblemli diğer tüm ATM'lerden anında karşılayabilirsin.​



Hesabında para olmasa da her ay Harçlık Avans limitin kadar ekstra alışveriş yapabilirsin. KYK ödemen devam ettiği sürece bu fırsattan faizsiz/masrafsız yararlanabilirsin. Her ay kullandığın Harçlık Avans bakiyesi, KYK burs/öğrenim kredisi ödemen içerisinden otomatik olarak tahsil edilir.



Yurt içinde ve yurt dışında alışveriş işlemlerini şifre girerek güvenle gerçekleştirebilirsin.



İnternette hem banka kartı hem de kredi kartı özelliği ile 3 boyutlu güvenlik sistemini kullanarak (3D Secure) alışveriş yapabilirsin.



ATM'lerimiz veya İnternet Şubesi ile telefon hattına, mevduat hesabın üzerinden GSM TL yükleyebilirsin.



Şubeye gitmeye gerek kalmadan, para çekme/yatırma, EFT/Havale, fatura ödeme ve daha birçok bankacılık işlemini İnternet Şubesi ve ATM'lerimiz ile rahatlıkla gerçekleştirebilirsin.



Hesap bakiyeni öğrenmek için "BAKIYE" yazıp 4747'ye SMS gönderebilirsin.