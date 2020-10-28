KYK burs başvurusu nasıl yapılır 2020? 11 adımda E-Devlet KYK burs başvurusu ve kredi bilgileri
Öğrencilerin KYK burs başvurusu için işlemleri E-Devlet üzerinden resmen başladı. Bu yıl 500 TL'nin üzerinde KYK burs ve kredi ödemesi alacak olan öğrenciler, öncelikle E-Devlet KYK burs başvurusu ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek. Bu işlemler esnasında doğru bilgi vermek büyük önem arz edecek. Beyanlarında yanlış bilgi tespit edilen öğrencilerin burs başvurusu negatif seyre dönecek. 3 Kasım tarihine kadar devam edecek olan KYK burs başvurusu toplam 11 adımda verilen bilgilerle tamamlanacak. KYK burs ve kredi başvurusu olumlu sonuçlanan adaylara Ziraat Genç Kart gönderimi sağlanarak burs ve kredi yatacak hesapları aktif hale getirilecek. Peki, KYK yurt başvurusu nasıl yapılır ve nereden tamamlanır? İşte, merak edilen tüm bu konuların cevabı niteliğindeki detaylar
KYK burs ve kredi başvurusu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yapmış olduğu duyuru ile resmen başlamış oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun bünyesinde gerçekleşecek olan KYK burs başvurusu için E-Devlet hesabının olması önemli koşul olacak. Eğer başvuracak kişi 15 yaşının altında ise velisinin vekaleti ile müracaat tamamlanabilecek. Müracaat tamamlandığında öğrenciler için Ziraat Bankası bankamatik kartı düzenlenecek. Peki, GSB tarafından E-Devlet ortamında alınacak olan KYK burs başvurusu 11 adımda nasıl tamamlanacak? İşte, öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar ve E-Devlet KYK burs başvurusu hakkında bilinmesi gerekenler
KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI
KYK burs başvurusu E-Devlet ile 28 Ekim tarihinde resmen başladı.KYK burs ve kredi başvurusu tamamen E-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Başvuru esnasında öğrencilerden 11 adımda bilgilen talep edilecek. Öğrencilerin verdiği bilgilerin doğruluğu, 12 farklı devlet kurumu üzerinden teyit edilecek. Eğer bilgilerde çelişki tespit edilirse burs imkanından yararlanmak mümkün olmayacak. Aile içindeki aylık net gelir ve özel durum hususları, burs başvurusu için önemli hususlardan birisi olacak. Burs almaya hak kazanamayan öğrenciler, geri ödemeli öğrenim kredisi seçeneğini tercih edebilecek. İşte, KYK burs ve kredi başvurusu hakkında detaylı bilgiler
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.
İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.
Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.
KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
• Burs / Kredi başvurusunda bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşları nezdinde araştırılacaktır. Beyanlarınızın doğru olmadığının tespit edilmesi halinde burs / kredi hakkınız iptal edilecektir.
• İnteraktif başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyiniz.
• Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan; burs / kredi almanızı engeller.
• Bekâr öğrenciler anne ve/veya babasına (evli öğrenciler ise kendilerine ve/veya eşlerine) ait aylık net geliri tam ve doğru olarak yazmalıdır.
• Burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilere ait bilgiler https://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir. Ayrıca adrese herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
• Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak bilgilendirmeler e-posta ve SMS üzerinden olacağından e-posta ve cep telefonu numaralarının doğru, aktif ve güncel olması gerekmektedir.
• Başvuru bitim tarihine kadar başvuru bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.
• Bir öğrenci aynı anda hem burs hem kredi alamaz.
• Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapmaları gerekmektedir.
Taahhütname onayı yapmayan öğrencilere (öncelikleri olsa dahi) ödeme yapılmaz.
ÖZEL DURUMU OLAN ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER
|ÖZEL DURUMU OLAN ÖĞRENCİLER
|İSTENEN BELGELER
|1
|Şehit bekar ise kardeşi
Şehit evli ise çocuğu
Gazi bekar ise kendisi, evli ise çocukları
|T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından teyit edilmektedir. Belge göndermenize gerek yoktur.
|2
|Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olduğuna ilişkin rapor sahibi olanlar (Sağlık Kurulu Raporu, başvuru yapan öğrenciye ait olmalıdır. %40'ın altındaki raporlar özel durum kapsamında değildir.)
|Belge göndermenize gerek yoktur. Sağlık raporlarına ilişkin veriler T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Ulusal Engelliler Veri Bankası ve e-Rapor Sistemi üzerinden teyit edilmektedir. Sağlık raporu bilginiz sistemde kayıtlı olmalıdır. Kayıtlı değil ise Sağlık Kurulu Raporu aldığınız hastane ile görüşerek rapor bilginizi Ulusal Engelliler Veri Bankası'na kaydettiriniz. Raporunuz "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" gereğince alınmış olan %40 ve üzerinde engelli olduğunuza dair Sağlık Kurulu Raporu olmalıdır. (e-Rapor sistemi üzerinden almış olduğunuz sağlık raporlarını e-Devlet Kapısı üzerinden kontrol ediniz.)
|3
|Anne ve babası vefat etmiş olanlar
|T.C. İçişleri Bakanlığı MERNİS sisteminden teyit edilmektedir. Belge göndermenize gerek yoktur.
|4
|Lise ve dengi öğrenimlerini T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında / sevgi evlerinde barınarak tamamlayanlar, 5395 Sayılı Kanuna göre koruma altına alınan öğrenciler
|T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından teyit edilmektedir. Belge göndermenize gerek yoktur.
|5
|Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
|Darüşşafaka Lisesi' nden teyit edilmektedir. Belge göndermenize gerek yoktur.
|6
|“Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre “Milli Sporcu Belgesi” almış (amatör milli) yüksek öğretim öğrencilerinden T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından milliliği teyit edilen öğrenciler (Doping yaptığı ilgili Kurum tarafından bildirilenler hariç)
|Milli futbolcular Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, diğer Milli sporcular T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nden teyit edilmektedir. Belge gönderilmesine gerek yoktur.
|7
|2020 - 2021 öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sonucuna göre sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil alanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrenciler
|ÖSYM den teyit edilmektedir.