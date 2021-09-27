KYK burs başvurusu 2021 ne zaman, başladı mı? KYK burs başvuru tarihleri ve şartları için önemli detaylar
KYK burs başvurusu 2021, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs yardımı alacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanması ve üniversitelerde yeni öğrenim döneminin başlamasıyla KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için öğrencilerin beklentileri ekim ayına yöneldi. Her sene olduğu gibi KYK burs başvurusu e devlet ekranı üzerinden alınacak. KYK burs başvuru şartlarını taşımayanlara ise geri ödemeli KYK kredi imkanı sunulacak. Peki, KYK burs başvurusu 2021 ne zaman, başladı mı? İşte, KYK burs başvuru tarihlerinde kritik detay.
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KYK burs başvuru tarihi ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Lisans, ön lisans öğrencileri ve yüksek lisans öğrencilerinin başvurularını yapacağı KYK burs başvurusu için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları ekim ayının son haftasında başlamıştı. Bu yıl da başvuruların aynı tarihlerde başlaması bekleniyor. Ancak henüz başvurular hakkında bir açıklama yapılmadı.
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KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvurusunun yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 28 Ekim-3 Kasım 2021 tarihlerinde alınmıştı. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
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KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
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Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
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Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,