KYK burs başvurusu 2020 ne zaman yapılacak? KYK burs başvuru tarihi detayları
KYK burs başvurusu için öğrencilerin araştırmaları devam ediyor. Üniversite eğitimi almaya hak kazanan yüz binlerce öğrencinin okuyacakları bölümü öğrenmelerinin ardından araştırdığı ilk konu olan KYK burs başvurusu, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yapacağı açıklamanın ardından resmen başlamış olacak. Her yıl belirli tarihlerde öğrencilerden alınan başvurular, değerlendirme işleminin ardından öğrencilerle paylaşılıyor. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu bu yıl yani 2020 yılında ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KYK burs başvuruları, üniversite kayıtlarının haricinde öğrencilerin odaklandığı konulardan birisi olmaya devam ediyor. YKS sonuçlarına göre, ilk kez bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler, 2020 KYK burs başvurularında bulunabilecekler. Başvuru işlemleri e devlet KYK burs başvurusu ekranı üzerinden alınacak. Değerlendirme sonuçları ise Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun internet sitesinden açıklanacak. Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamıştı. Gözler şimdi KYK burs başvurularıyla ilgili yapılacak son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman? İşte, KYK başvurusu hakkında detaylı bilgiler
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KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamıştı. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIYOR?
KYK ödemeleri T.C kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor. Bu bilgiye göre,
T.C kimlik numarası 0-2 ile arasında bitenler her ayın 6'sında,
2-4 ile bitenler her ayın 7'sinde,
4-6 ile bitenler her ayın 8'inde
6-8 ile bitenler ise her ayın 9'unda ödeme alıyor.