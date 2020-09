KYK burs başvurusu 2020 ne zaman yapılacak? KYK burs başvuru tarihi detayları

KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIYOR? KYK ödemeleri T.C kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor. Bu bilgiye göre,



T.C kimlik numarası 0-2 ile arasında bitenler her ayın 6'sında,



2-4 ile bitenler her ayın 7'sinde,



4-6 ile bitenler her ayın 8'inde



6-8 ile bitenler ise her ayın 9'unda ödeme alıyor.