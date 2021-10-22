KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu başladı mı? Tüm gözler tarih açıklamasında!
KYK burs başvurusunun başlayacağı tarih için beklentiler, YKS 2. ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından arttı. Üniversite yerleştirmelerinde son sürecin tamamlanmasıyla gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı KYK burs başvurusu açıklamasına çevrildi. Üniversite öğrenimlerine devam eden milyonlarca öğrenci Kredi Yurtlar Kurumu'nun erişime açacağı e Devlet ekranı ile KYK burs ve kredi başvurularını gerçekleştirebilecekler. Geçtiğimiz sene KYK burs başvurusu 28 Ekim'de başlamıştı. Peki, bu sene Kredi Yurtlar Kurumu KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte, milyonlarca öğrencinin merak ettiği KYK burs başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler.
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2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Üniversite öğrencilerine sağlanan maddi olanaklardan yararlanacak öğrenciler KYK burs başvurusu ile yapılacak açıklamalara kilitlendi. YKS tercihleri, DGS tercihleri ve yurt başvurusu gibi işlemlerinin tamamlanmasıyla burs başvurusu için beklentiler yoğunlaştı. KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu seneki KYK burs başvurusu için resmi site üzerinden herhangi bir tarih bilgisi verilmedi.
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KYK BURS BAŞVURUSU 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?
Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen başvuru süreçleri ele alındığında şu tarihler ön plana çıkıyor;
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KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının daha erken alınması beklenirken, KYK burs başvurusunun 25 Ekim 2021 tarihine kadar başlaması öngörülüyor.
Konuyla ilgili detaylar yayımlandığı taktirde haberimiz güncellenecektir.
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KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.
İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.
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Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.