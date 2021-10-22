KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu başladı mı? Tüm gözler tarih açıklamasında!

2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Üniversite öğrencilerine sağlanan maddi olanaklardan yararlanacak öğrenciler KYK burs başvurusu ile yapılacak açıklamalara kilitlendi. YKS tercihleri, DGS tercihleri ve yurt başvurusu gibi işlemlerinin tamamlanmasıyla burs başvurusu için beklentiler yoğunlaştı. KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu seneki KYK burs başvurusu için resmi site üzerinden herhangi bir tarih bilgisi verilmedi.