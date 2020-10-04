KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs ve yurt başvurusu için gözler GSB'de!
KYK burs başvurusu için öğrencilerin gözü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılacak olan duyuruya çevrildi. Bakanlığın yapacağı açıklamanın ardından E-Devlet üzerinden alınacak olan KYK burs ve kredi başvuruları, öğrencilerin vereceği beyana göre değerlendirme altına alınacak. Peki, KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak? İşte, binlerce öğrencinin merakla araştırdığı KYK burs ve yurt başvurusu hakkında detaylı bilgiler
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KYK burs başvurusu ile birlikte yurt başvurusu da gündemde yer almaya devam ediyor. Eğitim öğretim dönemleri boyunca KYK burs imkanından faydalanmak isteyen pek çok öğrenci, açılacak olan E-Devlet ekranından işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, barınma ve maddi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen öğrencilerin merakla araştırdığı KYK yurt-burs başvurusu hakkında detaylı bilgiler
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KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirdi.
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KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.