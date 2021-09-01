KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Kredi Yurtlar Kurumu burs başvuru şartları ve tarihlerinde son durum
KYK burs başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi. Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen KYK bursları için başvurular her yıl olduğu gibi e Devlet üzerinden alınacak. İlk defa burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilerin taahhütname onay işlemleri de aynı ekran üzerinden yapacaklar. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, 2021 KYK burs başvuru şartları ve tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.
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2021 KYK burs başvuru ekranı üzerinden başlayacak olan müracaatlar son gelişmeler ile takip ediliyor. KYK burs başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden yayınlayacağı duyurunun ardından erişime açılacak. Ön lisans, lisans Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencilerin faydalandığı burslardan öğrenim kredisi alanlar yararlanamayacak. KYK burs başvuru tarihleri hakkında henüz bir açıklama gelmezken, ilerleyen günlerde duyurunun yayınlanması bekleniyor.
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KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021 burs başvurularının her yıl olduğu gibi bu yılda eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.
Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.
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Burstan yararlanacak öğrenciler:
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
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Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler:
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
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Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler , burstan yararlanamazlar.