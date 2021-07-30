KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 KYK burs başvuru tarihi için gözler Bakanlıkta!
KYK burs başvuru tarihleri, YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinesinde verilen KYK burslarının başvuruları e Devlet üzerinden alınacak. Ön lisans, lisans Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencilerin faydalandığı 2021 KYK burs başvuru tarihleri Kredi ve Yurtlar Kurumu duyurusu ile ilan edilecek. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, 2021 KYK burs başvuru tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.
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2021 KYK burs başvuru tarihleri için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Lisans ya da ön lisans eğitimi alma hayali kurdukları üniversiteler için burs desteği almak isteyen adaylar, 2021 başvuruların tarihlerine odaklandı. Ancak KYK burs başvuru tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından duyuru gelmesi bekleniyor.
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KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021 burs başvurularının her yıl olduğu gibi bu yılda eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda net tarih belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
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Burstan yararlanacak öğrenciler:
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
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Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler:
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
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Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler , burstan yararlanamazlar.