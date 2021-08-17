KYK burs başvuruları ne zaman alınacak? KYK burs ve yurt başvurularında son durum

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN? Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt ve burs başvurularına ilişkin başvuru tarihlerini, tercih sürecinin tamamlanması ardından duyuracak. Merkezi yerleştirmeler için son tarih 20 Ağustos olarak belirlendi. Yerleştirme tarihi kaynak alındığında KYK yurt ve burs başvuru sürecine ilişkin detayların eylül ayında belli olması bekleniyor.