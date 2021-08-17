KYK burs başvuruları ne zaman alınacak? KYK burs ve yurt başvurularında son durum
Üniversite tercih süreci devam ederken adaylar bir yandan da KYK burs ve yurt başvuru sürecini takip ediyor. Öğrencilerin yurt ve burs başvurusunda öncelikli tercihi olan KYK, her yıl belirlen tarihler arasında başvuruları kabul ediyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman alınacak? İşte KYK burs ve yurt başvurularında son durum
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Üniversite tercih sonuçlarının yayınlanmasıyla beraber farklı şehirlerdeki üniversitelere yerleşen öğrenciler, yurt ihtiyaçlarını gidermek için KYK başvurusunda bulunacak. Bu süreçte devlet yurdunda kalmak isteyen adaylar ise KYK yurdu başvuru tarihlerinin açıklanmasını bekliyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü başvuruları e-Devlet üzerinden alıyor.
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KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt ve burs başvurularına ilişkin başvuru tarihlerini, tercih sürecinin tamamlanması ardından duyuracak. Merkezi yerleştirmeler için son tarih 20 Ağustos olarak belirlendi. Yerleştirme tarihi kaynak alındığında KYK yurt ve burs başvuru sürecine ilişkin detayların eylül ayında belli olması bekleniyor.
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YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.