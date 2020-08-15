KYK burs başvuruları ne zaman 2020 2021? E devlet KYK başvuru işlemleri!

KYK burs başvuruları, 14 Ağustos tarihinde tamamlanan YKS tercih işlemleriyle beraber merak konusu oldu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri 2020 KYK burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek. Bu yıl üniversite kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak. Üniversitelerin açılışı için ise 1 Ekim sonrasında planlanıyor. Ancak 2020 KYK burs kayıtlarının tarihi henüz açıklanmadı. İşte, detaylar.