KYK burs başvuruları ne zaman 2020 2021? E devlet KYK başvuru işlemleri!
KYK burs başvuruları, YKS tercih sürecinin sona ermesinin ardından gündeme geldi. Milyonlarca üniversite adayı ve yükseköğrenimde üniversite eğitimlerine devam edenler, KYK başvurularını her yıl e devlet üzerinden tamamlıyor. YÖK'ün açıklamasında göre, üniversitelerin açılışı bu yıl 1 Ekim tarihinden sonra gerçekleşecek. Peki, 2020 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, KYK başvuru işlemleriyle ilgili ayrıntılar.
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KYK burs başvuruları, 14 Ağustos tarihinde tamamlanan YKS tercih işlemleriyle beraber merak konusu oldu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri 2020 KYK burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek. Bu yıl üniversite kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak. Üniversitelerin açılışı için ise 1 Ekim sonrasında planlanıyor. Ancak 2020 KYK burs kayıtlarının tarihi henüz açıklanmadı. İşte, detaylar.
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2020 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam etmişti. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.
YKS tercih sonuçları bu yıl en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
KYK başvurularının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da E devlet üzerinden alınması bekleniyor. Başvurular E-Devlet üzerinden alınacağı için öğrencilerin E-Devlet şifresini hazır bulundurmaları gerekecektir.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
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Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.
Değerlendirme sonuçları; Genel Müdürlük internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
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BURS İMKANINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.