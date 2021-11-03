KYK burs başvuruları başladı mı? 2021 KYK burs başvurusu ne zaman? Gözler GSB duyurusunda
KYK burs başvuru tarihi için beklentilerini kasım ayına yönelten öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın burs başvurularının başlayacağı tarihle ilgili yapacağı açıklamaya kilitlendi. 2021-2022 yükseköğrenim takvimi ile üniversitelerde yeni dönem başlarken yüksek lisans, lisans ve ön lisans öğrencileri için Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü başvuru takvimini yayınlayacak. Yapılacak duyuru ile KYK burs başvuruları e devlet ekranından alınacak. Burs başvurusu onaylanan öğrenciler sonraki süreçte Ziraat Bankası taahhütname onayını gerçekleştirecekler. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman? İşte, KYK burs başvuru tarihi hakkında detaylar..
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2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. YKS tercihleri, DGS tercihleri ve yurt başvurusu gibi işlemlerinin tamamlanmasıyla burs başvurusu için öğrencilerin gözü "KYK burs başvurusu başladı" duyurusuna çevrildi. KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu seneki KYK burs başvurusu için resmi site üzerinden herhangi bir tarih bilgisi verilmedi.
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KYK BURS BAŞVURUSU 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?
Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen başvuru süreçleri ele alındığında şu tarihler ön plana çıkıyor;
KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının daha erken alınması beklenirken, KYK burs başvurusunun 25 Ekim 2021 tarihine kadar başlaması öngörülüyor.
Konuyla ilgili detaylar yayımlandığı taktirde haberimiz güncellenecektir.
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KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.
İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.
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Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.