KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı? 2021 KYK burs başvuru ne zaman? İşte son gelişmeler
KYK burs başvuru tarihleri için geri sayım başladı. YKS tercihlerinin alınmasına kısa süre kala gözler KYK burs başvuruları için yapılacak son dakika açıklamaya çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak duyuru ile 2021 KYK burs başvuruları başlayacak. KYK burs başvuruları her yıl olduğu gibi e devlet üzerinden gerçekleşecek. Ön lisans, lisans Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencilerin faydalandığı burslardan öğrenim kredisi alanlar yararlanamayacak. Peki, 2021 KYK burs başvuru ne zaman? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
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2021 KYK burs başvuru ne zaman sorusu, 5 Ağustos tarihinde başlayacak olan YKS tercihleri öncesi gündemde yer aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Takvime göre YKS tercihleri 20 Ağustos'ta sona erecek. Bu bilgilere göre KYK burs başvurularının YKS yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra başlaması bekleniyor.
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KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021 burs başvurularının her yıl olduğu gibi bu yılda eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda net tarih belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
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Burstan yararlanacak öğrenciler:
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
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Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler:
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
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Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler , burstan yararlanamazlar.