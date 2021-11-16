KYK burs başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? GSB KYK burs sonuçları için beklenen tarihler
KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü tarafından 10 Kasım tarihine kadar alınan KYK burs başvurularının ardından gözler değerlendirme sonuçlarına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçen yıl başvurular 8 Kasım'da sona ermiş sonuçlar ise 7 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu seneki KYK burs başvuru sonuçları kurumun kriterlerine göre değerlendirilerek e Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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1
KYK burs sonuçlarında son durum, kredi ve burs başvuru işlemlerinin ardından gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl 2021 KYK burs başvuruları 5-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Üniversite öğrenimleri sırasında devlet tarafından sağlanan burslardan faydalanmak isteyen öğrencilerin yaptığı başvuruların ardından KYK burs sonuçları e devlet ekranı üzerinden erişime açılacak. Geçtiğimiz sene başvuru sonuçları 7 Aralık tarihinde açıklanırken gözler bu seneki sonuçlara çevrildi. Ancak bu seneki KYK burs başvuruları hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
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KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.
Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu seneki başvuru sonuçlarının da 10 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor.
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KYK BURS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.
Başvuru sonuçları diğer yıllarda olduğu gibi bu sene de e devlet üzerinden sorgulanacak.
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BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.