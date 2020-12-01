KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Tarih araştırmaları hız kazandı
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2020-2021 burs başvuru sonuçları için bekleyiş devam ederken, üniversite öğrencilerinin gözü yapılacak açıklamaya kilitlendi. Bakanlıklardan, öğrencilerin KYK burs ve kredi başvurusu yaparken verdiği bilgilerin değerlendirmelerini tamamladıktan sonra başvuru sonuçlarını duyuracak. Peki, KYK kredi ve burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KYK, kredi ve burs sonuçları başvuru yapan öğrenciler tarafından merakla takip ediliyor. Kurumun resmi internet sitesinde henüz resmi bir sonuç olmaması ile birlikte geçen sene bursların açıklandığı tarih aralığı öğrencilerin araştırdığı konular arasında. İşte, 2020 KYK burs sonuçları hakkında bilgi...
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DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçlar geçtiğimiz yıl, başvuruların tamamlanmasından ortalama 25 gün sonra açıklanmıştı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.