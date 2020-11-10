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Hürriyet
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Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 12:32 | 

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç açıklaması bekleniyor!

2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerin yanı sıra yükseköğretim programında eğitimi devam edenler ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları sona erdi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KYK burs başvuru sonuçları, sona eren müracaatların ardından araştırılan konu olmaya başladı. Yüz binlerce öğrencinin müracaat işlemini gerçekleştirdiği KYK burs başvurusu sonrasında farklı kurumlardan alacağı teyit bilgisine göre burs imkanından yararlandıracak olan KYK, burs veremediği öğrencilere ise öğrenim kredisi desteği sağlayacak. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...

2DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK
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DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

3SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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