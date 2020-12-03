KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş
KYK başvuru sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. KYK başvuruları kasım ayında sona erdi. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Adayların sonuçların açıklanmasının ardından taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar
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1
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KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen kriterlere uyan öğrencilere devlet bursu veya öğrenim kredisi veriliyor. Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun kyk.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Sonuçlar geçtiğimiz yıl, başvuruların tamamlanmasından ortalama 25 gün sonra açıklanmıştı. İşte, ayrıntılar.
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KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI İDDİASI
KYK burs sonuçlarının açıklandığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Ancak kurum üzerinden ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Yer alan iddialar sonrası Kredi ve Yurtlar Kurumu'nin Twitter hesabına çok sayıda paylaşım yapıldı.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçlar geçtiğimiz yıl, başvuruların tamamlanmasından ortalama 25 gün sonra açıklanmıştı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.