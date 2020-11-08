KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son ayrıntılar
2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerin yanı sıra yükseköğretim programında eğitimi devam edenler ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KYK burs ve kredi başvurularında son etabı gelinmesinin ardından şimdi ise sonuçlar gündeme geldi. Burs başvurusunu e-Devlet üzerinden sorunsuz şekilde tamamlayan adaylar, şimdi ise sonuçların ilan edileceği tarihe odaklandı. KYK, yapılan başvuruları, gerekli kamu kurumlarından teyit aldıktan sonra başvuruları değerlendirecek. İşte, 2020 KYK burs başvuruları hakkında ayrıntılar...
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BAŞVURULAR BUGÜN SONRA ERECEK
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerin yanı sıra yükseköğretim programında eğitimi devam edenler ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları 8 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.
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Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, 3 Kasım'da son bulacak başvuruların 8 Kasım'a kadar uzadığını vurgulayarak, "Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi başvuruları ile ilgili olarak başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.
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E-DEVLET'TE KOLAY BAŞVURU
Burs ve kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
Daha önce başvuru yapan ancak değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de 8 Kasım'a kadar e-Devlet'e girerek güncelleme yapabilecek.
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DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.