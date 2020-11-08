KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son ayrıntılar

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, 3 Kasım'da son bulacak başvuruların 8 Kasım'a kadar uzadığını vurgulayarak, "Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi başvuruları ile ilgili olarak başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.



