KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 burs ve kredi başvurularında son durum
2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs-kredi başvuruları için sonuçlar bekleniyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2021 KYK burs ve kredi başvuruları için sonuç araştırmaları hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde online olarak e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayan adaylar, sonuçlar için resmi kanallardan yapılacak açıklamalara odaklandı. İşte, 2021 burs ve kredi başvurularında son durum...
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KYK başvuru sonuçları için henüz resmi açıklama gelmedi ancak geçtiğimiz yıl 28 Ekim 3 Kasım tarihleri arasında alınan başvuruların ardından KYK burs sonuçları, 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.