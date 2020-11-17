KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ve KYK'dan 2020 sonuçları açıklaması bekleniyor
2020-2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının halen açıklanmaması, bu kapsamda beklenti içinde olan kişilerin merakını daha da arttırıyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, KYK'nın geçtiğimiz yıl burs ve kredi başvuru sonuçlarını hangi tarihte açıkladığını kıyas yapmak açısından öğrenmek istiyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs desteği almak için başvuru yapan yüz binlerce üniversiteli genç, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Yüksek öğrenim hayatları boyunca KYK'dan burs yardımı almak isteyen öğrenciler, başvurularını günler öncesinde tamamlamıştı. İşte, 2020 KYK burs başvuru sonuçları hakkında merak edilen detaylar...
2
Abone Ol
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
3
Abone Ol
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçlar geçtiğimiz yıl, başvuruların tamamlanmasından ortalama 25 gün sonra açıklanmıştı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
4
Abone Ol
BURSUN GERİ ÖDEMESİ VAR MI?
Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir. Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.
Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan . Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.
Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.