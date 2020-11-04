KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KYK burs sonuçları için gözler GSB'de
KYK burs başvuru sonuçları, başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler tarafından takip ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alacakları burs için e devlet üzerinden başvurularını tamamlayan öğrenciler başvuru sonuçlarını Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyurunun ardından öğrenecek. Başvuru şartları olumlu değerlendirilen adaylar sonraki süreçte Ziraat Bankası üzerinden hesap açma işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2020 KYK burs sonuçlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KYK burs sonuçları, başvuru işlemini tamamlayan öğrencilerin gündemindeki husus olmaya başladı. Bu yıl üniversite eğitimi almaya hak kazanan öğrenciler için önem arz eden KYK burs başvuru sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 12 farklı kamu kurumu ile yapacağı değerlendirmenin ardından erişime açılacak. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, müracaat işlemlerinin tamamlanmasının ardından pek çok vatandaşın merakla araştırdığı KYK burs başvuru sonuçları hakkında detaylı bilgiler
2
Abone Ol
Burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'a uzatıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını açıkladı.
3
Abone Ol
Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, 3 Kasım'da son bulacak başvuruların 8 Kasım'a kadar uzadığını vurgulayarak, "Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi başvuruları ile ilgili olarak başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.
4
Abone Ol
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir bilgi yer almıyor. Ancak geçtiğimiz yıl 24 Ekim'de sona eren başvuruların ardından sonuçları 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Aynı takvim göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 1 Aralık 2020 tarihinde açıklanacağı söylenebilir.