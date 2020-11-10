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Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 20:13 | 

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KYK burs başvuruları için gözler GSB'de

KYK burs başvuru sonuçları için gözler son dakika açıklamalarda. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs başvurusu almak için başvuru işlemlerini tamamlayanlar öğrenciler, KYK burs sonuçlarına odaklandı. e devlet üzerinden gerçekleşen müraacatların ardından KYK burs başvuru sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KYK burs başvuru sonuçlarıyla ilgili detaylar.

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2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerin yanı sıra yükseköğretim programında eğitimi devam edenler ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları sona erdi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK
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DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

3SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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