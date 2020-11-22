KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 eğitim yılı sonuçları araştırılıyor!
2020-2021 KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yüz binlerce öğrenci tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. KYK burs başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi ve öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladılar. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KYK burs başvuru sonuçları, başvuruların tamamlanmasının ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. KYK burs sonuç açıklama tarihi, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından net bir şekilde açıklanmasa da geçtiğimiz yıl baz alınarak sonuç açıklaması değerlendirilebilir. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçlar geçtiğimiz yıl, başvuruların tamamlanmasından ortalama 25 gün sonra açıklanmıştı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.