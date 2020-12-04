KYK burs başvuru sonuçları için beklenen tarih: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler son dakika açıklamada!
KYK burs başvuru sonuçları için gözler artık son dakika açıklamalarda. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından alınan başvurular yapılan değerlendirme sonrası e devlet üzerinden erişime açılacak. 8 Kasım Pazar günü gerçekleşen son başvuru sürecinin ardından binlerce öğrenci KYK burs sonuçları açıklamasına odaklandı. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmese de takvim göz önüne alındığında sonuçların 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle açıklanacağı ihtimali öne çıkmıştı. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KYK burs başvuru sonuçları ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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KYK burs sonuçları, aralık ayının ilk haftasında merak edilmeye başlandı. 'KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu ile konu hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. 2020 KYK burs başvuru sonuçları için öğrencilerin beklentisi son günlerde arttı. Sosyal medyada yer alan 'KYK burs sonuçları açıklandı' iddiasıyla beraber özellikle öğrencilerin gözü kulağı Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamaya çevrildi. Yapılan değerlendirmeler neticesinde 2020 KYK burs sonuçları e devlet üzerinden erişime açılacak. Geçtiğimiz yıl 24 Ekim'de sona eren başvuruların ardından sonuçları 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Gözler şimdi bu yılki KYK kredi başvuru sonuçlarında. İşte, 2020 KYK burs sonuçlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir bilgi yer almıyor. Ancak geçtiğimiz yıl 24 Ekim'de sona eren başvuruların ardından sonuçları 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Aynı takvim göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 7 Aralık 2020 tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.
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BURSTAN KİMLER YARARLANACAK?
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.