KYK burs başvuru ne zaman? 2020 KYK burs başvuru şartları ve detayları
KYK burs başvuru tarihleri, üniversite yerleştirme sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamanın ardından gündeme geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacağını bildirdi. Yerleştikleri ön lisans ve lisans programlarına girecek olan öğrenciler ve halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri 2020 KYK burs başvurularında bulunabilecek. Peki, KYK burs başvuru ne zaman? İşte, KYK burs başvuru şartları ve başvuru tarihleriyle ilgili ayrıntılar.
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Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve yurt başvuru işlemleri e devlet sistemi üzerinden alınacak. Yerleştirme sonuçlarının belli olmasına kısa süre kala, gözler KYK burs başvuru tarihlerine çevrildi. Diğer yandan üniversite kayıtları bu sene 29 Ağustos tarihinde başlayacak. YÖK'ün açıklamasına göre, üniversitelerin açılışı için ise 1 Ekim sonrasında planlanıyor. KYK burs başvuru tarihleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, başvuruların tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlaması ön görülüyor. İşte, detaylar.
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KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam etmişti. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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KYK BURSU NEDİR?
T.C. vatandaşı yükseköğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/kredi verilmesine ilişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
Burstan yararlanabilecek öğrenciler,
• Ön lisans öğrencileri,
• Lisans öğrencileri,
• Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)
• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)
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• Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
• Vakıf Üniversitesi öğrencileri,
• LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler,(öncelikli olarak),
• Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,
• Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan
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BURS İMKANINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.