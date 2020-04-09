KYK borçları silinecek mi? KYK öğrenim kredisi torba yasa taslağıyla gündeme geldi.
KYK borçlarıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. KYK kredi borçlarının 62 maddelik torba yasa taslağında yer alacağı iddia edildi. Geçtiğimiz aylarda KYK borçlarının silineceğine dair iddialar gündemi meşgul etmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da borçların silineceğine dair sinyaller vermişti. Peki, KYK borçları silinecek mi?
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1
KYK borcunun silinmesini bekleyen binlerce üniversite öğrencisi ve mezunu hükümetin bu konuda attığı adımları heyecanla takip ediyordu. Torba yasaya, KYK borçları içeren bir maddenin ekleneceği haberleri gündemde. Buna göre, KYK borçları silinmiyor ancak, borçlar da indirime gitmek ve ödemelerin ertelenmesi söz konusu.
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Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, kredinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede verilen kredi tutarlarına, Türkiye İstatistik Kurumu yurtiçi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanacak hesaplanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, endeks ile belirlenen tutarları yarıya kadar indirmeye, cumhurbaşkanı tarafından mücbir sebep hali ilan edilen dönemlerde Yİ-ÜFE uygulamadan ertelemeye yetkili olacak.
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ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.
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CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda KYK borçlarına değinmişti. Burada öğrencilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK kredi borçlarının silinme ihtimaliyle ilgili bir soruya; "Şu anda bu bizim gündemimizde... Değerlendirmesini bütçe görüşmelerinden sonra masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da atacağız." dedi.