KYK borçları silinecek mi? KYK öğrenim kredisi borçları yapılandırma için gözler o bakanlıkta!

Öğrenim kredisi olarak bilinen KYK borçları silinecek iddiaları, geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanlığı ve AK Partili ekonomi kurmayları arasında geçen toplantının ardından gündeme getirildi. Öğrenim kredisi borcu olarak da bilinen KYK borçları, üniversite eğitiminin sonlanmasının ardından taksitlerin zamanında yatırılmaması dolayısıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan Maliye Bakanlığı'na devredilmişti. Ödemelerini zamanında yapamayan vatandaşlar icra ve haciz gibi durumlarla karşılaşmıştı. Peki, son gelişmelere göre KYK borçları ve faizleri silinecek mi? İşte, o konudaki son gelişmeler



KYK borçları için son dakika gelişmeleri, geçtiğimiz günlerde yapılan bir toplantının ardından gündemde yer almaya başladı. Binlerce vatandaşın üniversite yıllarında aldığı ve daha sonra ödeyemediği KYK öğrenim kredi borçları için yapılandırma yolunu açacak düzenleme, Maliye Bakanlığı'nın gerçekleştireceği çalışmanın ardından TBMM'nin gündeminde yer alacak. KYK borçlarının silinmesi yerine faizlerin kontrol altına alınmasını öngören düzenleme, kısa sürede yürürlüğe alınması halinde 1 yıl ödemesiz dönem imkanı da sağlayabilecek.



İşte, sürecin detayları;