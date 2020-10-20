MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKYK borçları silinecek mi? KYK öğrenim kredisi borçları yapılandırma için gözler o bakanlıkta!
GeriEkonomi KYK borçları silinecek mi? KYK öğrenim kredisi borçları yapılandırma için gözler o bakanlıkta!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 14:51 | 

KYK borçları silinecek mi? KYK öğrenim kredisi borçları yapılandırma için gözler o bakanlıkta!

Yapılandırma ile vergi alacaklarını toplamak isteyen hükumet, KYK borçları ve diğer borç türleri için ilk adımı attı. Maliye Bakanlığı uzmanları ve hükumetin ekonomi yetkilileri tarafından görüşülen vergi alacaklarının yapılandırılması hususu, ilgili yasanın düzenlenmesinin ardından öğrenim kredisi borcu bulunan kişileri de ilgilendirecek. Bu haberlerin gündeme gelmesinin ardından pek çok vatandaş, KYK borçları silinecek mi ve öğrenim kredisi borçları yapılandırılacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, o konu hakkında son gelişmeler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Öğrenim kredisi olarak bilinen KYK borçları silinecek iddiaları, geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanlığı ve AK Partili ekonomi kurmayları arasında geçen toplantının ardından gündeme getirildi. Öğrenim kredisi borcu olarak da bilinen KYK borçları, üniversite eğitiminin sonlanmasının ardından taksitlerin zamanında yatırılmaması dolayısıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan Maliye Bakanlığı'na devredilmişti. Ödemelerini zamanında yapamayan vatandaşlar icra ve haciz gibi durumlarla karşılaşmıştı. Peki, son gelişmelere göre KYK borçları ve faizleri silinecek mi? İşte, o konudaki son gelişmeler

KYK borçları için son dakika gelişmeleri, geçtiğimiz günlerde yapılan bir toplantının ardından gündemde yer almaya başladı. Binlerce vatandaşın üniversite yıllarında aldığı ve daha sonra ödeyemediği KYK öğrenim kredi borçları için yapılandırma yolunu açacak düzenleme, Maliye Bakanlığı'nın gerçekleştireceği çalışmanın ardından TBMM'nin gündeminde yer alacak. KYK borçlarının silinmesi yerine faizlerin kontrol altına alınmasını öngören düzenleme, kısa sürede yürürlüğe alınması halinde 1 yıl ödemesiz dönem imkanı da sağlayabilecek.

İşte, sürecin detayları;

2KYK ÖĞRENİM KREDİLERİ GÜNDEMDE
Abone Olgoogle-news

KYK ÖĞRENİM KREDİLERİ GÜNDEMDE

Maliye Bakanlığı bürokratlarıyla, AK Parti’nin ekonomi kurmaylarının katıldığı dar kapsamlı toplantıda, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da düzenleme yapılmasını istediği ‘öğrenci kredileri’ ile ‘çiftçi borçlarının’ da yeniden yapılandırılma kapsamına alınması tartışıldı.

31 YIL ÖDEMESİZ TAKSİTLENDİRME GÜNDEMİ
Abone Olgoogle-news

1 YIL ÖDEMESİZ TAKSİTLENDİRME GÜNDEMİ

Toplantıda ele alınan bir konu yeniden yapılandırmanın kapsamı, diğer konu ise uygulamanın nasıl yapılacağı oldu. Maliye Bakanlığı bürokratları, çalışmanın erteleme süresi verilmeden, bütçe sonrasında uygulamaya konulacak şekilde yapılması önerisinde bulundular. Ancak, AK Parti kurmayları, düzenlemenin bütçeden önce Meclis’e getirilmesi ve bir yıl ödemesiz olarak borçların taksitlendirilmesini önerdi.

4HACİZ VE İCRA TAKİPLERİ DURDURULACAK
Abone Olgoogle-news

HACİZ VE İCRA TAKİPLERİ DURDURULACAK

Yeni düzenlemeye, daha önceki yapılandırmalara katılan ancak borçların ödeyemediği için yapılandırması bozulanlar da dahil edilecek. Buna bağlı haciz işlemleri ve icra takipleri de durdurulacak. Partide daha önce yapılan toplantılarda, borçların yeniden yapılandırılması konusunda vatandaşların ve işletme sahiplerinin sorunları milletvekilleri tarafından sık sık dile getirilmiş, Cumhurbaşkanı da bu konuda çalışma yapılması talimatı vermişti.

5NE ZAMAN KARAR NETLEŞECEK
Abone Olgoogle-news

NE ZAMAN KARAR NETLEŞECEK?

Çalışma Maliye Bakanlığı’nda son şeklini aldıktan sonra önceki gün TBMM’ye sevk edilen istidam paketinin içine konulacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bu hafta çarşamba veya perşembe günü toplanması planlanıyor.

6
Abone Olgoogle-news
7
Abone Olgoogle-news
8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi