KYK borçları silinecek mi? KYK öğrenim kredisi borçları ertelenecek mi? İşte son durum
KYK öğrenim kredisi ve borçları, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle KYK borçlarının silineceği iddialarıyla ilgili TBMM torba yasada yer verileceği gündeme gelmişti. KYK borcunun silinmesini bekleyen binlerce üniversite öğrencisi ve mezunu KYK borçlarında son durumu merak ediyor. Peki, KYK borçları silinecek mi? KYK öğrenim kredisi borçları ertelenecek mi? İşte, KYK borçlarıyla ilgili son durum.
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KYK kredi ve borçlarında son durum, geçtiğimiz aylarda KYK borçlarının silineceğine dair iddiaların ardından gündeme geldi. Milyonlarca vatandaşlar hükümet yetkililerinin KYK borçlarıyla ilgili atacağı adımları takip ediyor. Peki, KYK borçları silinecek mi? İşte, KYK borçlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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KYK BORÇLARINDA SON DURUM
KYK borcunun silinmesini bekleyen binlerce üniversite öğrencisi ve mezunu hükümetin bu konuda attığı adımları heyecanla takip ediyordu. Torba yasaya, KYK borçları içeren bir maddenin ekleneceği haberleri gündemde. Buna göre, KYK borçları silinmiyor ancak, borçlar da indirime gitmek ve ödemelerin ertelenmesi söz konusu.
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Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, kredinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede verilen kredi tutarlarına, Türkiye İstatistik Kurumu yurtiçi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanacak hesaplanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, endeks ile belirlenen tutarları yarıya kadar indirmeye, cumhurbaşkanı tarafından mücbir sebep hali ilan edilen dönemlerde Yİ-ÜFE uygulamadan ertelemeye yetkili olacak.
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ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.
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CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda KYK borçlarına değinmişti. Burada öğrencilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK kredi borçlarının silinme ihtimaliyle ilgili bir soruya; "Şu anda bu bizim gündemimizde... Değerlendirmesini bütçe görüşmelerinden sonra masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da atacağız." dedi.