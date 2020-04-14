KYK borçları silinecek mi? KYK öğrenim kredisi borçları ertelenecek mi? İşte son durum

CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda KYK borçlarına değinmişti. Burada öğrencilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK kredi borçlarının silinme ihtimaliyle ilgili bir soruya; "Şu anda bu bizim gündemimizde... Değerlendirmesini bütçe görüşmelerinden sonra masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da atacağız." dedi.