KYK borç yapılandırması Meclis'ten geçti! KYK öğrenim kredisi borç yapılandırma ne zaman yapılacak?

KYK yapılandırması son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Maksimum 18 taksit yapılabiliyor. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödeme yapılırsa, burada biliyorsunuz ana paranın yanında işleyen faizler var, onlar siliniyor bu vergi borçlarının." demişti. Meclis'te kabul edilen teklife göre, KYK borçları Ocak 2021'de başlayacak.