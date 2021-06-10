KYK borç yapılandırma nasıl yapılır? Yapılandırma başvurusu başladı mı? İşte borç yapılandırma hakkında tüm bilgiler
KYK borç yapılandırma işlemi son gelişmeler ile takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmenin ardından en çok merak edilenlerden biri de KYK borçları oldu. Üniversite eğitimleri sırasında kredi alan ve henüz geri ödemesini yapmayan pek çok vatandaş, yapılandırma fırsatından yararlanmak için ne zaman ve nasıl başvuru yapabileceklerini sorguluyor. Peki, KYK borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?
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1
Borç yapılandırmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan'a kadar olan bazı borçlar yapılandırılabilecek. İşte, KYK borç yapılandırma başvurusu hakkında son durum...
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HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?
Hesaplanan borç, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek.
Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasında olan resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri, çeşitli oranlarda yapılandırılacak.
Yapılandırılacak tutarların, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde vade tarihinde değişiklik yapılmayacak.
Anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs'tan önce olup, kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık'a kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.
Kanunla, mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, artırımda bulundukları yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak.
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TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI
Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.
Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak.
Düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Kovid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında olacak.
Hiç gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalılarının, 30 Kasım'a kadar gelir testine gitmeleri halinde, belirlenecek gelir durumlarına göre tescillerinin güncellenmesi sağlanacak.
İşletmelerin bilançolarında bulunan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerlendirme imkanı sağlanarak, bu kıymetler bilançolarda güncel değerleriyle yer alacak.
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NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yapılacak.
Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek.
Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr’den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.
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NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yapılandırma için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere olan borçlar için ilk taksidin 30 Eylül 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı borçlar için ise ilk taksidin 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekecek. Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasında olan resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri, çeşitli oranlarda yapılandırılacak.
Yapılandırılacak tutarların, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde vade tarihinde değişiklik yapılmayacak. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek. Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak. İşletmelerin bilançolarında bulunan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerlendirme imkanı sağlanarak, bu kıymetler bilançolarda güncel değerleriyle yer alacak.