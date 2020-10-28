KYK borç yapılandırma başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır? KYK yapılandırma Meclis'te kabul edildi: İlk ödeme o tarihte!
KYK kredi yapılandırma işlemi gündemde yer almaya devam ediyor. KYK borçlarını da içeren 'borç yapılandırma paketi', TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve maksimum 18 taksit yapılabilecek. Öğrenim kredisi borçlarını ödeyemeyenler KYK borç yapılandırma işlemiyle ilgili gelişmelere odaklandı. Peki, KYK borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılacak? İşte, KYK öğrenim kredisi borç yapılandırma işleminin detayları.
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KYK borç yapılandırma son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan aldıkları kredileri ödeyemeyen vatandaşların bir süredir beklediği KYK yapılandırma Meclis'te kabul edildi. Vergi yapılandırma süreci ile öğrenim kredisi, SGK gecikme cezaları, Gümrük vergisi faizleri ve gecikme zammı, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık su katı atık ücretleri yol katılım payları yeniden değerlendirilerek 18 eşit taksite bölünecek. Diğer yandan borcunu tek ödemede kapatacak olanlara faiz silme imkanı sağlanacak. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.
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KYK BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN?
Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.
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KYK YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borcu yapılandırmasına ilişkin madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi..
İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.
Kanun teklifine ihdas edilen maddeyle, vergi borçları yapılandırılarak, borçların18 taksitle ödenmesine imkan tanınıyor. Borcunu peşin ödemek isteyenlere de indirim sağlanıyor.
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Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da vergi yapılandırması kapsamında olacak..
AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş "Çok geniş bir yapılandırma teklifini komisyona vermiş olduk. Yapılandırılan borçlarda ilk ödeme Şubat 2021'de yapılacak. 18 ay taksit halinde yapılandırma gerçekleştirilecek" dedi.
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halinde yapılandırma gerçekleştirilecek" dedi.
Açıklamalar şu şekilde;.
"İlk taksit içinde borçlar ödenirse YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ını silinmiş olacak. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık su katı atık ücretleri yol katılım payları da yine yapılandırma kapsamına alınan diğer borç alanları. Gümrük vergisi, faizleri ve gecikme zamları idari para cezaları da yapılandırma kapsamında. Maksimum 18 eşit taksit var bunda da. Aynı şekilde sosyal güvenlik primleri gecikme cezaları da yapılandırma kapsamında. Yine yıl sonuna kadar müracaat şartı arıyoruz. Çok geniş bir yapılandırma teklifi komisyona vermiş olacağız. Yapılandırma ve vergi barışı var. Yapılandırmada çok farklı kurumlar var, yaklaşık 500 milyar TL gibi bir rakam burada telafuz edebiliriz."
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YAPILANDIRMA KİMLERİ KAPSIYOR?
Kurumlar Vergisi, Gelir, SGK borçları, gecikme cezaları, nüfus ve karayolları, öğrenim kredi borçları, ecrimisiller, hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, emlak çevre, temizlik ilanı ve atık su ile ilgili olan cezalar ve bununla ilgili zam ve faizler yapılandırma kapsamında olacak. Bunun dışında taşınmaz kültür varlıkları cezaları, TOBB Barolar Birliği aidat ödemeleri de yapılandırma kapsamında yer alacak.