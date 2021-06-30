KYK başvuruları ne zaman? İşte 2021 KYK yurt ve burs başvurularında son durum

Üniversite sınavının tamamlanması ile birlikte gözler bu kez Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt/burs başvurularına çevrildi. 2021 KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak eden yüz binlerce öğrenci, bir yandan da KYK burs başvurularının başlayacağı tarihi sorguluyor. İşte, 2021 KYK yurt ve burs başvurularında son durum...