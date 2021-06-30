KYK başvuruları ne zaman? İşte 2021 KYK yurt ve burs başvurularında son durum
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi'nin (YDT) sona ermesiyle, YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı. Oturumlara katılım sağlayan adaylar ise şimdiden KYK burs ve yurt başvurularına odaklandı. Peki, KYK başvuruları ne zaman?
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Üniversite sınavının tamamlanması ile birlikte gözler bu kez Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt/burs başvurularına çevrildi. 2021 KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak eden yüz binlerce öğrenci, bir yandan da KYK burs başvurularının başlayacağı tarihi sorguluyor. İşte, 2021 KYK yurt ve burs başvurularında son durum...
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YKS SONUÇLARI
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
YKS tercih süreci hakkında henüz net bir tarih yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.
Yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili karar alındıktan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.
Önümüzdeki günlerde tarihin netleşmesi halinde son gelişmeleri haberimizden okuyabilirsiniz.
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BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021 burs başvurularının her yıl olduğu gibi bu yılda eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.
Bu kapsamda net tarih belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.