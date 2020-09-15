KYK başvuruları ne zaman? 2020 KYK burs başvurusu için geri sayım!
2020 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından bu kez KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları ile yurt başvuruları merak konusu oldu. 2020 Kredi ve Yurtlar Kurum, burs ve yurt başvurularının başlayacağı tarihi merak eden öğrenciler, konu hakkında bilgi almak adına sorgulamalarını yoğunlaştırdı. Peki, KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman?
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KYK burs başvurusunda bulunarak eğitimlerini devlet desteğiyle karşılamak isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun tahsis edeceği kredi ve burslar, birçok öğrenci tarafından sorgulanmaya devam ediyor. İşte, 2020 yurt ve burs başvuruları hakkında son durum...
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YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:
“Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.”
KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu. br>
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BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamıştı.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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BURS İMKANINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.