KYK 2021 burs ve kredi başvuruları başladı mı? Tüm gözler GSB'den gelecek haberde

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN? Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;



"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."



KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının daha erken alınması beklenirken, KYK burs başvurusunun 18 Ekim 2021 tarihine kadar başlaması öngörülüyor.



Konuyla ilgili detaylar yayımlandığı taktirde haberimiz güncellenecektir.



