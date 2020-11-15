KYK 2020 yurt başvurusu ne zaman başlayacak? e devlet KYK yurt başvuru ekranı için gözler GSB'de!

2020 KYK yurt başvuruları son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. KYK burs/kredi başvurularının sona ermesinin ardından üniversite öğrencilerinin gözü yurt başvurularına çevrildi. KYK yurt başvurularının başlamaması dolayısıyla yurt ihtiyacı bulunan öğrenciler yurt müdürlüklerine başvurarak misafir öğrenci olarak konaklayabiliyor. 2020 yurt başvuruları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan ise henüz yeni bir açıklama gelmedi. İşte, detaylar.