KYK 2020 yurt başvurusu ne zaman başlayacak? Burs sonuçlarının ardından araştırmalar arttı!
KYK yurt başvuruları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Burs ve kredi sonuçlarının erişime açılmasının hemen ardından şimdi de yurt başvuruları gündeme geldi. Öğrenciler yoğun şekilde sorularına internette yanıt arıyor. Peki, KYK 2020 yurt başvurusu ne zaman başlayacak?
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2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından KYK yurt başvuruları gündeme geldi. İşte, KYK yurt başvuruları hakkında bilgi...
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YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs başvurusunun başlamasıyla birlikte gözler yurt başvurusuna da çevrildi. KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek.
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2020 KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi. Yurt başvurularının da burs başvuru için son tarih olan 3 Kasım'dan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.