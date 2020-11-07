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Haber Giriş: 07 Kasım 2020 - 22:15 | 

KYK 2020 burs başvurusu ne zaman bitecek? KYK burs başvurularında son gün...

KYK burs başvuruları ne zaman bitecek? 2020 KYK burs ve kredi başvuruları öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 28 Ekim tarihinde başlayan başvuru işlemleri ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencilerinin e devlet üzerinden yapacakları müracaatlar ile tamamlanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklamasına göre uzatılan başvuru işlemlerinde son güne girildi. İşte, KYK burs başvurularının biteceği tarih.

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KYK burs başvuruları ile ilgili gelişmeler son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılında 3 Kasım'da bitmesi planlanan başvuru işlemleri 8 Kasım tarihine kadar uzatıldı. Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden de bilgi alınacak. Başvuru şartlarını karşılayan öğrenciler sonuçlarını bakanlığın yaptığı açıklamanın ardından e devlet üzerinden öğrenecek. İşte, detaylar.

2KYK BURS BAŞVURULARINDA SON GÜN
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KYK BURS BAŞVURULARINDA SON GÜN

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvurularını 8 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar uzatıldığını duyurdu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım’a uzatıldığını belirterek, “Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi başvuruları ile ilgili olarak başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık” şeklinde konuştu.

4BAŞVURULAR NASIL YAPILIR
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BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, başvuruların 3 Kasım Salı günü saat 23.59'da son bulacağı belirtilmişti.

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