Skandal kadın gecelerde

KYLIE DE ONU HAYATINDAN ÇIKARDI Aslında ilk haber Khloe Kardashian ile Tristan Thompson'ın ayrılığı oldu. Fakat kısa bir süre sonra bunun sıradan bir ayrılık olmadığı, perde arkasında bambaşka olaylar yaşandığı da ortaya çıktı. Ayrılığın ardındaki gerçek de bir skandalı gün yüzüne çıkardı. Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods, Khloe Kardashian'ın sevgilisi Tristan Thompson ile yakınlaşmıştı.