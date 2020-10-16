Skandal kadın gecelerde

Bundan bir buçuk yıl önce büyük bir skandala adı karışan genç kadın gecelerde görüntülendi.
Backgrid USA,
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ŞEFFAF KIYAFET
Kendi markasının tanıtımı için düzenlenen gecede giydiği yarı şeffaf kıyafeti ve markasının yazılı olduğu maskesiyle dikkat çekti.
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MARKASININ TANITIM GECESİ
Geçen yıl gösteri dünyasının en çok konuşulan skandallarından birinin kahramanı olan Jordyn Woods, Batı Hollywood'da kendi markası için düzenlenen tanıtım gecesinde görüntülendi.
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KAMERALAR ONA YÖNELDİ
Özellikle büyük beden kadınlara yönelik giyim koleksiyonuyla bilinen markasının gecesinde Woods, yarı şeffaf bir kıyafet giydi. Görünümünü de üzerinde pırıltılı harflerle markanın adının yazılı olduğu bir maske ile tamamladı.
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SKANDALA ADI KARIŞTI
Bir dönem Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı olan Jordyn Woods, onun ablası Khloe Kardashian'ın nişanlısı Tristan Thompson ile yaptığı kaçamaktan sonra araları bozuldu. Her iki genç kadın da birbirlerini hayatlarından çıkardı.
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İKİ SEVGİLİNİN ARASINA GİRDİ
Jordyn Woods, geçen yılın başlarında en yakın arkadaşı ve iş partneri Kylie Jenner'ın ablası Khloe Kardashian'ı sevgilisi Tristan Thompson'dan ayırmakla suçlanmıştı.
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İKİNCİ ALDATMAYI AFFETMEDİ
Daha önce bebeğinin doğumuna günler kala aldatılıp sevgilisini affeden Khloe Kardashian, bu olayın ardından Thompson'dan ayrılmaya karar verdi.
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KYLIE DE ONU HAYATINDAN ÇIKARDI
Aslında ilk haber Khloe Kardashian ile Tristan Thompson'ın ayrılığı oldu. Fakat kısa bir süre sonra bunun sıradan bir ayrılık olmadığı, perde arkasında bambaşka olaylar yaşandığı da ortaya çıktı. Ayrılığın ardındaki gerçek de bir skandalı gün yüzüne çıkardı. Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods, Khloe Kardashian'ın sevgilisi Tristan Thompson ile yakınlaşmıştı.
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'KIZIM ÖYLE ŞEY YAPMAZ'
22 yaşındaki Woods ile 27 yaşındaki Thompson, bir ev partisinde samimi şekilde görüntülenmişti. Woods'un annesi Elizabeth, kızına ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanladı ve "Kızım Kylie'nin en yakın arkadaşı, böyle bir şey yapmaz" dedi. Tristan Thompson da sosyal medya hesabından bu iddiaların asılsız olduğunu ileri sürdü.
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'SADECE ÖPTÜ'
Jordyn Woods, daha sonra Jada Pinkett Smith'in sunduğu The Red Table adlı programa katıldı ve olup bitenleri anlattı.Genç kadın Tristan Thompson ile çok ileri düzeyde bir ilişkiye girmediklerini belirtip "O beni sadece öptü. Tutku ya da başka bir şey yoktu dedi.