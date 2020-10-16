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Hürriyet
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Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 09:38 | 

Skandal kadın gecelerde

Bundan bir buçuk yıl önce büyük bir skandala adı karışan genç kadın gecelerde görüntülendi.

Backgrid USA, 

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1ŞEFFAF KIYAFET
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ŞEFFAF KIYAFET

Kendi markasının tanıtımı için düzenlenen gecede giydiği yarı şeffaf kıyafeti ve markasının yazılı olduğu maskesiyle dikkat çekti.

2MARKASININ TANITIM GECESİ
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MARKASININ TANITIM GECESİ

Geçen yıl gösteri dünyasının en çok konuşulan skandallarından birinin kahramanı olan Jordyn Woods, Batı Hollywood'da kendi markası için düzenlenen tanıtım gecesinde görüntülendi.

3KAMERALAR ONA YÖNELDİ
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KAMERALAR ONA YÖNELDİ

Özellikle büyük beden kadınlara yönelik giyim koleksiyonuyla bilinen markasının gecesinde Woods, yarı şeffaf bir kıyafet giydi. Görünümünü de üzerinde pırıltılı harflerle markanın adının yazılı olduğu bir maske ile tamamladı.

4SKANDALA ADI KARIŞTI
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SKANDALA ADI KARIŞTI

Bir dönem Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı olan Jordyn Woods, onun ablası Khloe Kardashian'ın nişanlısı Tristan Thompson ile yaptığı kaçamaktan sonra araları bozuldu.  Her iki genç kadın da birbirlerini hayatlarından çıkardı. 

5İKİ SEVGİLİNİN ARASINA GİRDİ
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İKİ SEVGİLİNİN ARASINA GİRDİ

Jordyn Woods, geçen yılın başlarında en yakın arkadaşı ve iş partneri Kylie Jenner'ın ablası Khloe Kardashian'ı sevgilisi Tristan Thompson'dan ayırmakla suçlanmıştı.

6İKİNCİ ALDATMAYI AFFETMEDİ
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İKİNCİ ALDATMAYI AFFETMEDİ

 Daha önce bebeğinin doğumuna günler kala aldatılıp sevgilisini affeden Khloe Kardashian, bu olayın ardından Thompson'dan ayrılmaya karar verdi.

7KYLIE DE ONU HAYATINDAN ÇIKARDI
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KYLIE DE ONU HAYATINDAN ÇIKARDI

Aslında ilk haber Khloe Kardashian ile Tristan Thompson'ın ayrılığı oldu. Fakat kısa bir süre sonra bunun sıradan bir ayrılık olmadığı, perde arkasında bambaşka olaylar yaşandığı da ortaya çıktı. Ayrılığın ardındaki gerçek de bir skandalı gün yüzüne çıkardı. Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods, Khloe Kardashian'ın sevgilisi Tristan Thompson ile yakınlaşmıştı.

8KIZIM ÖYLE ŞEY YAPMAZ
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'KIZIM ÖYLE ŞEY YAPMAZ'

 22 yaşındaki Woods ile 27 yaşındaki Thompson, bir ev partisinde samimi şekilde görüntülenmişti. Woods'un annesi Elizabeth, kızına ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanladı ve "Kızım Kylie'nin en yakın arkadaşı, böyle bir şey yapmaz" dedi. Tristan Thompson da sosyal medya hesabından bu iddiaların asılsız olduğunu ileri sürdü.

9SADECE ÖPTÜ
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'SADECE ÖPTÜ'

Jordyn Woods, daha sonra Jada Pinkett Smith'in sunduğu The Red Table adlı programa katıldı ve olup bitenleri anlattı.Genç kadın Tristan Thompson ile çok ileri düzeyde bir ilişkiye girmediklerini belirtip "O beni sadece öptü. Tutku ya da başka bir şey yoktu dedi.

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