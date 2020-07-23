Kuzey Marmara Otoyolu'nda son 112 kilometre kaldı

İstanbul-Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen ve aynı anda 4 aracın geçebileceği tünellerle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 398 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu’ da devam eden çalışmalarda sona gelindi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, ilk olarak 2013 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün de bulunduğu 148 kilometre uzunluğundaki Odayeri-Paşaköy kesimi ile başlayan otoyolun 286 kilometrelik kesimi trafiğe açılmıştı.