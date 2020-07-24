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Hürriyet
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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 12:01,

Kuzey Marmara Otoyolu'nda son 112 kilometre

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 21 Aralık'ta hizmete açılacağı duyurulan Kuzey Marmara Otoyolu’nda geriye kalan 112 kilometrelik kesimde devam eden çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Asfalt serimlerinin sürdüğü Sakarya’da ki çalışmalar havadan görüntülendi.

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İstanbul-Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen ve aynı anda 4 aracın geçebileceği tünellerle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu’ da devam eden çalışmalarda sona gelindi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nda 21 Aralık tarihinde hizmete sunmayı planladıklarını duyurmuştu.

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400 kilometre uzunluğundaki otoyolundaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü ve asfalt serim işlemlerinin devam ettiği Sakarya kesiminde çalışmalar havadan da görüntülendi.

4TOPLAM MALİYETİ 13.6 MİLYAR TL OLAN PROJEDE 1 MİLYON 160 BİN BİTKİ DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
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TOPLAM MALİYETİ 13.6 MİLYAR TL OLAN PROJEDE 1 MİLYON 160 BİN BİTKİ DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Proje kapsamında Avrupa kesiminde 14 adet, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Anadolu kesiminde ise 29 adet kavşak yer alıyor.

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2020’de tamamlanması beklenilen projede Silivri’den otobana girecek sürücüler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçtikten sonra Akyazı’dan TEM Otoyolu'na bağlanacak.

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Projenin toplamında 8 tünel, 30 viyadük, 143 köprü, 96 alt geçit, 73 üst geçit, 600 menfez bulunacak.

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Avrupa yakasında Trakya Bölgesi'nin İstanbul’a ulaşımını sağlayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları yardımıyla şehir içi trafiğini rahatlatarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen projeyle Anadolu’nun İstanbul’a ulaşımını sağlayan Sakarya ve Kocaeli’deki yoğunluğun da azaltılması bekleniyor.

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Toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan projede ayrıca peyzaj çalışmaları ile toplam 1 milyon 160 bin bitki dikimi de gerçekleştirilecek.

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