Kuzey Kore'nin Ivanka Trump'ı! İşte hakkında hiç bilinmeyenler
Ağabeyi Kim Jong-un'un sırdaşı ve Kuzey Kore'nin "Ivanka Trump'ı" olarak anılan ve sert açıklamalarıyla dikkat çeken Kim Yo Jong, dünyanın en çok merak edilen isimlerinin başında gelmeye devam ediyor.
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Kuzey Kore ile Güney Kore arasında tansiyon son dönemde yine yükseliyor.
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Son olarak, Kuzey Kore, Güney Kore ile barış görüşmelerinin koordine edilmesi kurulan temsil ofisini patlatarak tahrip etti.
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İki ülke arasında gerilimin arttığı bu dönemde, Kuzey Kore tarafında yeni bir siyasi figürün de ön plana çıktığı görülüyor. Bu isim, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong.
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Kim Yo Jong, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Güney Kore ile ilişkilerin kesilmesi için "tam zamanı" olduğunu söyledi. Aynı açıklamada, Güney Kore'yi "düşman" olarak tanımladı ve bundan sonraki hareketin ordudan geleceğini belirtti.
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Bu ay içerisinde Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin birinci Bölüm Direktör Yardımcılığı görevine getirilen Kim Yo Jong, hem Batı hem de Asya basını tarafından, açıklama yapmanın ötesinde yeni dönemdeki gerilim artırıcı politikaların da mimarı olduğu öne sürülüyor.
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Zira, Kim Yo Jong, 2018 yılında ağabeyini temsilen Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'na katılarak dikkatleri üzerine çekerken, özellikle son iki yıldır da Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye yönelik politikalarında etkili bir rol oynuyor.
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GENÇLİKLERİNDE AĞABEYLERİ İLE ÇOK ZAMAN GEÇİRDİ
Kim Yo Jong, ağabeyinin sırdaşı ve en yakınındaki aile üyesi olarak gösteriliyor.
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HAKKINDA ÇOK AZ ŞEY BİLİNİYOR
Kuzey Kore'de birçok yetkili gibi, kendisi hakkında fazla bir bilgi yok. 30'lu yaşlarının başında olduğu tahmin ediliyor. Güney Kore istihbarat kurumlarına göre, 1987; ABD hükümetine göre ise 1989 doğumlu.
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Washington Post gazetesinin Tokyo Büro Şefi Anna Fifield, 2018 yılında Kim Jo Yong hakkında Washington Post'a yazdığı makalede kendisinin "Kuzey Kore'nin Ivanka Trump'ı" olarak tanımlandığını belirtti.
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İSVİÇRE'DE AĞABEYİYLE BİRLİKTE YAŞADI
Ağabeyi ile aynı dönemlerde İsviçre'de yatılı okulda okuduğu, 2000 yılına kadar bu ülkede birlikte yaşadıkları ve babalarının iktidar olduğu dönemde deniz kenarındaki Wonsan kentindeki yazlık konutta kaldıkları biliniyor.
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Güney Kore ile ilgili yürütülen süreçte ön plana çıkmadan önce 2011 yılında ağabeyinin iktidara gelmesiyle birlikte Komünist Parti içinde üst düzey görevlerde yer aldı. İlk olarak Propaganda ve Ajitasyon Bölümü'nde, ağabeyinin kamuoyu önündeki imajının belirleyen isim olarak görev aldı.
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GÜNEY KORE POLİTİKALARINDA YÜKSELEN YILDIZ OLDU
Kim Jo Yong'un dış politika etkili bir isme dönüşmesi ise politbüroda üst düzey görevlere getirilerek, Güney Kore ve ABD ile yürütülen diplomatik süreçte oynadığı rolle başladı.
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İlk kez uluslararası medya önünde görüldüğünde sorulan hiçbir soruya yanıt vermedi, ağzından tek bir açıklama çıkmadı. Gazetecilerle karşılaştığında ise gülümsemekle yetindi. Dönemin Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile biraraya geldi ve kendisini Pyongyang'a davet etti.
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Kendisine büyük ilgi gösteren Güney Kore basını, gizemli bir kişiliğe sahip olduğunu yazarken, cumhurbaşkanlığı resmi konutu Mavi Ev'deki ziyaretçi defterine yazdığı nottan tuhaf bir el yazısına sahip olduğuna dikkat çekti.
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İLK AÇIKLAMASI MARTTA GELDİ
Son iki yıldır Kuzey Kore ile ilgili gelişmelerde kameralara sıkça takılan Kim Jo Yong'un sessizliğini bozmasının ise tarihi çok eski değil. Kendi adıyla ilk açıklamasını mart ayında yaptı.
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GERİLİMİ TIRMANDIRAN İSİM OLDU
İlk yazılı açıklamasında Güney Kore'yi eleştirdi ve "korkan köpek havlar" dedi. Son olarak da Güney Kore ile ilgili geçen hafta içinde yapılan açıklamalarda da onun imzası vardı. Kuzey Kore tarafına atılan ve rejimi eleştiren broşürlerden Güney'i sorumlu tutan Kuzey Kore, iki ülke arasında günlük olarak yapılan telefon konuşmalarını durdurma kararı aldıklarını açıkladı.
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KADIN LİDER OLARAK BENİMSENECEK Mİ?
Kim Yo Jong'u son dönemde gündeme getiren bir başka gelişme de geçtiğimiz aylarda, Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan çeşitli spekülasyon ve iddialar oldu. O dönemde yerine kız kardeşinin geçebileceği yorumları yapıldı.
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Bu da Kuzey Kore gibi, erkek egemen bir toplumun kadın lideri benimseyip benimsemeyeceği tartışmalarını da beraberinde getirdi. Analistler ise aile bağlarının cinsiyetin önüne geçtiğini ve toplumun da buna hazırlandığını belirtiyor.
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ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDECEK
Birçok kişi, Kim Yo Jong'un Kuzey Kore siyasetinde etkili rol oynamaya önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyor. Kim Jong-un'a doğrudan erişimi ve üzerinde güçlü bir etkisi olduğuna dikkat çekiliyor.
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Bloomberg haber ajansı Kim Yo Jong'un geçen günlerde Güney Kore'yle ilgili yaptığı sert açıklamaya dair haberinde, "Böylesine nokta atış bir mesajı vermek için bir kadının seçilmiş olması, 1940'lardan bu yana erkek egemen bir toplumu yöneten Kim ailesi için çok önemli bir gelişme." dedi.
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Ajans "Kim Yo Jong, ailenin en yüksek siyasi pozisyona sahip kadın üyesi olmasının yanı sıra böylesine kilit bir konumda kalmasına izin verilen ve hatta devlet medyasında adından bahsedilen az sayıdaki kardeşten birisi" yorumunu yaptı.
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Bir dönem ABD hükümeti için açık kaynak araştırmaları yapan Kuzey Kore uzmanı Rachel Minyoung Lee, Reuters haber ajansına bir açıklama yaptı.
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Açıklamada "Bu gelişmelerden önce, Kim Jo Yong devlet medyasında Kim Yong-un'un kız kardeşi, protokol müdürü ya da danışmanlarından biri olarak tasvir ediliyordu." detayına yer verildi.
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DEVLET KATINDA JET YÜKSELİŞ
"Ancak artık Kuzey Koreliler, tüm bunlardan çok daha fazlası olduğunu gördü" denilen açıklama Kim Jo Yong'un devlet katında yükseldiği mertebeyi tüm açıklığıyla ortaya koyuyor.
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Güney Kore'nin Kuzey ile yürütülen görüşmelerdeki eski başmüzakerecisi Chun Yungwoo, "Kim Yo Jong, bu kadar yüksek noktalara geldikten sonra artık bir kadın olarak görülmüyor." dedi.
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YENİ LİDER OLMASI KESİN GİBİ GÖRÜNÜYOR
Konunun tüm uzmanlarının üzerinde birleştiği görüş Kim Yo Jong'un, diğer adaylara kıyasla artık ülkenin başına geçme meşruiyeti en fazla olan lider olarak görülmeye başlandığı.