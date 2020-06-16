Kuzey Kore'nin Ivanka Trump'ı! İşte hakkında hiç bilinmeyenler

GERİLİMİ TIRMANDIRAN İSİM OLDU İlk yazılı açıklamasında Güney Kore'yi eleştirdi ve "korkan köpek havlar" dedi. Son olarak da Güney Kore ile ilgili geçen hafta içinde yapılan açıklamalarda da onun imzası vardı. Kuzey Kore tarafına atılan ve rejimi eleştiren broşürlerden Güney'i sorumlu tutan Kuzey Kore, iki ülke arasında günlük olarak yapılan telefon konuşmalarını durdurma kararı aldıklarını açıkladı.