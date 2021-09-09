Kuzey Kore'den dev kutlama... Korona mı savaş provası mı? Bu fotoğraf çok konuşulacak!
Dünyanın en dışa kapalı ve bu sebepten de en çok merak edilen ülkesi olan Kuzey Kore ve ülkenin tartışmalı lideri Kim Jong-un bir kez daha gündeme bomba gibi düştü. Başkent Pyonyang'da gece yarısı düzenlenen devasa kutlama töreni ve buradan gelen dikkat çekici fotoğraflar bir kez daha birçok soru işaretine sebep oldu.
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Dünya bir kez daha Kuzey Kore'yi konuşuyor! Haber ajanslarının servis ettiği bu tuhaf fotoğraf tüm gözlerin bir kez daha bu hakkında çok az şey bilinen dışa kapalı ülkeye çevrilmesine neden oldu.
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Ülkesiyle ilgili özel günlerde devasa geçit törenleriyle kutlama yapmayı çok seven Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir kez daha tüm bakışları üzerinde topladı.
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Son aylarda verdiği kilolarla bambaşka bir görünüme kavuşan Kim, hakkında çıkan hastalık söylentilerini de böylece bir kez daha yalanlamış oldu.
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Kuzey Kore lideri ülkenin kuruluşunun 73. yıl dönümünü için gerçekleştirilen gece töreninde oldukça sağlıklı ve onu pek görmeye alışkın olmadığımız şekilde neşeli ve güler yüzlüydü.
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Ülkede bu tür törenlerde alıştığımız görüntüler bir kez daha tekrarlandı. Kuzey Kore'nin kalabalık ordusunun askerlerinin binlercesi üniforma ve silahlarıyla geçit törenine katılıp kendilerini yüksek bir platformdan seyreden liderlerini selamladı.
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Kim Jong-un'un bu törende konuşma yapıp yapmadığı ya da konuşmasında neler söylediği bilgisi ise dünya ile paylaşılmadı.
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Dünya, bu tür kutlama gösterilerinde ülkenin üst düzey ağır silahlarının ve nükleer gücünün göz dağı verecek şekilde sergilenmesine büyük ölçüde alışmış durumda. Ancak bu sefer başkentten gelen fotoğraflarda çok ilginç ve daha önce rastlanmamış bir detay var...
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Törende Kuzey Kore ordusundan binlerce asker 'hazmat' giysisi denilen ve 'tehlikeli madde giysisi' olarak adlandırılan turuncu koruyucu elbiseler ve gaz maskeleriyle yürüdü.
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Film sahnesini andıran bu ürkütücü görüntünün sebebi ise merak yarattı. Bu giysilerin Kovid-19 salgınıyla ilgili olduğu düşünülse de salgın önlemi olarak giyilen koruyucu ekipmanlar genelde beyaz rekli ve takılan maskeler de oldukça farklı.
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Bu tuhaf görünüm ve seçilen koruyucu giysi ve maskelerin kimyasal tehlike koruması ve gaz maskesi olması Kim jong-un dünyaya tehditkar savaş mesajı vermek istediği şeklinde yorumlandı.
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Zira tüm dünya koronavirüs salgınının pençesindeyken Kuzey Kore ülkede vaka ve ölüm olmadığı konusunda ısrarlı davranmaya devam ediyor. Bu çok kalabalık geçit törenlerinde kimsede maske olamaması da bu ısrarın adeta canlı kanıtı gibi.
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Bu tür törenlerde Pyongyag, genelde ordusunun en güçlü silahlarını sergilemeyi seviyor. Ancak bu tören görüntülerinde alışık olduğumuz ağır silahlar ya da ambargoya rağmen sergilenen nükleer başlıklar yok.
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Perşembe sabahı itibariyle Kuzey Kore devlet televizyonu tören görüntülerini yayınlamadı. Bu yüzden törende hangi silahların gösterildiği de soru işareti. Kuzey Kore devlet televizyonu genellikle töreni canlı yayınlamasa da bittikten kısa süre sonra banttan veriyordu.
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Tören görüntülerini dikkatlice izleyeceğini açıklayan düşman kardeş Güney Kore'nin de eli bu yüzden boş kaldı ve Kim Jong-un'un gri takım elbisesiyle verdiği pozlarla yetinmek zorunda kaldı.
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Oldukça neşeli olduğu ve zayıflığı dikkat çeken Kim Jong-un'un kız kardeşi ve ülkenin gölde lideri olduğu söylenen Kim Yo Jong ise ortalarda görünmedi. Ülkenin gizemli First Lady'si Ri Sol-ju da beklendiği gibi törende yoktu.
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Çin resmi medyası, ülkenin lideri Xi Jinping'in Kuzey Kore'nin 73. kuruluş yıldönümü nedeniyle mevkidaşı Kim Jong-un'a kutlama mesajı gönderdiğini duyurdu.
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NK News internet sitesinin haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde İnsan Hakları Araştırmaları Derneği'ne bağlı bir araştırmacının, HRW'yi, ABD'nin Afganistan'da yaptıklarına karşı "sessizliği" nedeniyle ikiyüzlülükle suçladığı bir açıklamayı paylaştı.
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Kuzey Kore, İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW), ABD'nin Afganistan'da yaşanan insan hakları ihlallerine karşı tutumunu eleştirdi.
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Açıklamada, HRW'nin Afganistan'daki insan hakları ihlallerine yönelik tavrı eleştirilerek, sivil toplum kuruluşu, ABD'nin "sözcüsü ve kuklası" olarak nitelendirildi.
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Bunun yanı sıra açıklamada, HRW'ye, "eğer insan hakları ihlalleri ile ilgileniyorsa, öncelikle insan hakları ihlallerinde başı çektiği ifade edilen ABD'ye karşı sessiz kalındığı için mantıklı bir açıklama sunması" tavsiyesinde bulunuldu.