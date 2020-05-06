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HaberlerDünya HaberleriKuzey Kore lideri Kim ameliyat oldu mu sağlık durumu nasıl? Güney Kore istihbaratından son dakika açıklaması
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Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 15:12,

Kuzey Kore lideri Kim ameliyat oldu mu sağlık durumu nasıl? Güney Kore istihbaratından son dakika açıklaması

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ameliyat geçirdiği ve sonrasında sağlık durumunun kötüleştiği hakkında bir çok iddia ortaya atılmıştı. Güney Kore istihbaratı konu hakkında bir son dakika açıklaması yaptı..

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Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ameliyat geçirmediğini açıkladı.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, NIS, Kuzey Kore lideri Kim hakkında ortaya atılan kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu iddialarının gerçek olmadığını bildirdi.

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NIS yetkilileri tarafından milletvekillerine yapılan bilgilendirmede, Kim'in yılbaşından bu yana 17 kez halk karşısına çıktığı belirtilirken, bunun geçen yıla göre yüzde 66 daha az olduğuna dikkati çekildi.

Kim'in kalbiyle ilgili herhangi bir sağlık sorunu olmadığı vurgulanarak, uzmanların hafif bir tıbbi tedavide bile iyileşmenin 4-5 hafta alacağına dair görüşleri paylaşıldı.

Bilgilendirmede, "Kim halkın karşısına çıkmasa da her zamanki gibi devlet işlerini yönetiyor." ifadesi kullanıldı.

3Çin ile sınırını kapatan Kuzey Kore ekonomik zorluklar yaşıyor
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Çin ile sınırını kapatan Kuzey Kore ekonomik zorluklar yaşıyor

Öte yandan bilgilendirmede, Kuzey Kore'ye, ocak ayında sınırını kapatmadan önce Çin'den geçiş yapıldığı anımsatılarak Kuzey'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olabileceği uyarısında bulunuldu.

Çin ile sınırların kapatılmasından bu yana Kuzey Kore'de ekonomik zorlukların arttığı da ortaya kondu.

4Kuzey Kore liderinin sağlığı hakkındaki iddialar
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Kuzey Kore liderinin sağlığı hakkındaki iddialar

Son haftalarda, Kim hakkında sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

İddiaların ardından Kim'in, başkent Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğraf ve videoları yayımlanmıştı.

Kim'in ortaya çıkması, hakkındaki spekülasyonları sonlandırırken, bazı yorumcular, Kim'in yürüyüşünde bir tuhaflık olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

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